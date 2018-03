Faculdade AVEC realiza palestra sobre “Microempreendedor Individual” para acadêmicos

Na noite da última sexta-feira, 16, no auditório da Faculdade AVEC, onde estiveram presentes os professores da instituição, os acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, além da auditora fiscal da Receita Federal Myrelle Miranda e convidados.

Os acadêmicos assistiram à palestra da professora Jaqueline Binotto sobre o MEI – Microempreendor Individual. Na palestra também contadora explanou as nuances técnicas da abertura de um CNPJ, além de explicar que a modalidade fiscal, atualmente tem o limite de movimentação de R$ 6.750,00.

“O MEI é uma saída muito relevante para os empreendedores que podem começar pequenos, e crescem de forma ordenada e ainda por cima serem legalizados perante a receita, o que lhes garante benefícios”, afirmou a professora Jaqueline Binotto.

Já a auditora fiscal, Myrelle Mirante, ressaltou que recentemente a Faculdade AVEC abriu o NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) dentro da faculdade, o que possibilitará um grande aprendizado pelos acadêmicos.

“Através do NAF os alunos terão contato direto com os microempreendedores e poderão ter um conhecimento fiscal muito adiantado. Isso certamente contará muito em seu aprendizado”, encerrou Myrelle que também falou sobre as oportunidades do cidadão que decide abrir um CNPJ através MEI para melhorar seu negócio próprio.

O diretor acadêmico da Faculdade AVEC, professor Marcos Roberto Pinto, registrou que a instituição se manterá oferecendo um contato cada vez maior com a prática aos acadêmicos.

“Essa experiência dentro da Faculdade, através do NAF, irá reforçar a formação dos acadêmicos. Nosso objetivo é ampliar as práticas e que subsidiadas pela teoria garantirão mais e mais profissionais de qualidade no mercado de trabalho de nossa região e do estado”, finalizou Marcos Roberto.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria