Homem danifica viatura, salta do veículo em movimento e tenta fugir algemado após ser detido por RP tentando arrombar loja

O caso foi registrado por volta da 23h30 de terça-feira, 20, quando um homem de 34 anos, foi flagrado pelo segurança de uma empresa particular, tentando arrombar uma loja de aviamentos, localizada na Avenida Capitão Castro, no Centro de Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, assim que percebeu a ação do meliante, que tentava quebra a porta de vidro da empresa usando um pedaço de meio-fio, o segurança acionou a Radio Patrulha do Centro, que se dirigiu ao local.

Devido o infrator ter fugido em uma bicicleta ao perceber a presença do segurança, os militares saíram no seu encalce, logrando êxito em capturá-lo pelas redondezas. O homem, que apresentava estar alcoolizado, reagiu contra a prisão e a todo o momento afirmava se integrante da facção criminosa PCC e que não havia feito nada.

Ao ser algemado e posto na parte traseira da viatura, o meliante conseguiu quebrar as proteções plásticas do veículo, abrindo a porta e saltando deste em movimento. Mais uma vez os militares conseguiram capturar o agente, que tentou pular o muro de uma residência, e foram agredidos com chutes e xingamentos.

Como o suspeito fazia uso de uma tornozeleira eletrônica descarregada e se negava a dizer seu nome, a guarnição se dirigiu até a Colônia Penal, onde foi possível identificá-lo. Os policiais também foram informados que o infrator havia recebido o beneficio de regime semiaberto no dia anterior e que não retornou mais para pernoitar, como era exigido.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde mais uma vez tentou contra sua própria integridade, batendo com a cabeça contra as grades e a parede da cela, apresentando completo descontrole.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia