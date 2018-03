Jovem alvejado com quatro tiros de pistola passa por cirurgia e permanece em UTI

O jovem José Carlos Barbosa Chassot, que foi perseguido por dois meliantes e baleado com quatro tiros de pistola na noite de terça-feira, 20, no Residencial Alvorada, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Vilhena.

O jovem, que tentou se livrar de seus agressores entrando na casa de uma suposta ex, não conseguiu escapar e acabou sendo atingido, porém, foi socorrido com vida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

O quadro de saúde do estudante, que tem cerca de 18 anos e passou por procedimentos cirúrgicos para a retirada dos projéteis, é delicado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia