Nesta quinta, deputado Jesuíno cumpre agenda no Cone Sul e entrega votos de louvor a policiais militares

Nesta quinta-feira, 22, o deputado Jesuíno Boabaid (PMN), estará no Cone Sul cumprindo agenda.

O deputado chega na manhã de quinta, e as 10 horas começa a jornada, o primeiro compromisso é no auditório da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Jesuíno participa de solenidade de entrega de voto de louvor a todos policiais militares, em especial ao Sargento Sanaik pela autoria de uma canção em homenagem ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Vilhena.

Após o almoço, o deputado irá visitar duas escolas, sendo: Colégio Militar Tiradentes, antigo Zilda da Frota Uchoa, na Avenida Benno Luiz Graebin, Bairro Jardim Eldorado e escola Paulo Freire, localizada na Avenida Afonso Juca de Oliveira, 682 – Bairro Jardim Eldorado. O deputado viabilizou junto à Seduc a compra de cadeiras e mesas para os alunos da Escola Paulo freire.

Jesuíno vai visitar também o Centro de Ressocialização Cone Sul, onde o deputado disponibilizou através de emendas valores onde foram investidos na compra de impressoras, computadores, armários, cadeiras, entre outros.

Às 17 horas Jesuíno vai se reunir com representantes dos Bombeiros Civis na Avenida Tancredo Neves, número 6068.

Para encerrar a agenda de quinta-feira, o deputado participa do programa do Noel as 19h30 na Rede TV local.

Na sexta-feira, 23, Jesuíno estará na cidade de Colorado do Oeste, onde às 09 horas participará de solenidade de entrega de votos de louvor aos policiais militares daquele município.

Às 11 horas o deputado vai estar no município de Cerejeiras, também entregando votos de louvou aos militares. A agenda continua às 14 horas com a implantação do diretório municipal do Partido da Mobilização Nacional (PMN), e recebendo simpatizantes para filiações. Às 16 horas Jesuíno estará no quartel da Polícia Militar em Corumbiara, onde destinou recursos para reformas.

O deputado Jesuíno ainda destinou verbas de emendas para construção do muro da 1ª Companhia do Setor 19, obras de reforma do alojamento do quartel de Vilhena que estão sendo realizadas, bebedouros industriais para os quarteis de Vilhena, Colorado, Cerejeiras e Chupinguaia, além de uma cadeira odontológica para a junta militar de Vilhena, no qual atende aos policiais e seus familiares.

