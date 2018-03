Sindicato da Policia Civil de Rondônia emite nota pela morte de servidor vilhenense

Evandro Vanderlei Bruxel, policial civil que prestava serviço na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam) de Vilhena, morreu nesta quarta-feira, 21, na cidade de Cascavel-Paraná, onde estava tratando de Câncer.

Leia a nota na íntegra:

A diretoria Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Rondônia – Sinsepol comunica o falecimento do Policial Civil EVANDRO VANDERLEI BRUXEL, Agente de Polícia, Turma 2005, trabalhava Delegacia Especializada Atendimento a Mulher – DEAM em Vilhena – RO, muito consternados, lamentamos a morte ocorrida em razão de problemas de saúde, encontrava-se em tratamento em Cascavel – Paraná, nesta quarta-feira, 21 de Março de 2018 ocorrido seu falecimento.

Toda a família Sinsepol, clama a Deus que conforte a família nesse momento de dor. Ao mesmo tempo, pede ao Pai Celestial que receba EVANDRO VANDERLEI BRUXEL em seu reino de glória.

Austeridade e Luta

A Diretoria

“Aos nossos heróis do presente

Do passado com suas histórias

Engrandecem a nossa gente

Exalta-nos com suas glórias “

Hino da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Nota: Sinsepol

Foto: Divulgação