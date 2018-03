Sitiante acusado de matar esposa para defender filhos é absolvido em júri popular

Adilsom Caranhato foi absolvido pelo júri popular do homicídio contra a mulher, Andreia Lopes. O julgamento ocorreu na manhã desta quarta-feira, 21, no Fórum Criminal Desembargador Fagundes Leal, em Vilhena.

Conforme o processo 0000191-58.2016.822.0014 – aponta que no dia 02 de março de 2015, no sitio, Bom Futuro, zona rural de Vilhena, o réu efetuou um disparo de arma de fogo contra a esposa, causando sua morte.

Acusação

Na sua argumentação, a promotoria acusou Adilson de ser autor do homicídio, após a vítima se apossar de uma faca e atentar contra o filho do réu. Sendo breve nas suas alegações, o promotor, pediu aos jurados a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Defesa

Na sequência, a defesa fez a sua tese, e sustentou que o réu cometeu o crime contra a esposa em legítima defesa, alegando ainda que a vítima, após ter ingerido bebida alcoólica se apossou de duas facas e atentou contra Adilson e o filho.

Diante da situação, o mesmo se apossou de uma arma e efetuo o disparo contra a mulher. A defesa finalizou sua teoria afirmando que não houve um assassinato e sim um ato de legitima defesa por parte do acusado.

Sentença

O réu que estava respondendo o processo em liberdade não esteve presente no julgamento, mas após duas horas de julgamento, o corpo de jurados deu parecer favorável e absolveu Adilson.

Texto: Extra de Rondônia

