Super postes da BR-364 ganham pintura e luminosidade será restabelecida em 60 dias

Nesta quarta-feira, 21 de março, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) em parceria com a Semtran estão realizando uma ação inédita de embelezamento, através da pintura dos super postes da BR 364 e 174, em Vilhena.

De acordo com o secretário de obras, Valdiney Campos, concomitante as ações de revitalização dos super postes, a Semosp estará executando nos próximos dias a recolocação dos cabos que foram furtados, os quais culminaram com vários pontos apagados destas vias.

Além disso, o titular da Semosp também enfatizou que a pasta havia adquirido uma quantidade necessária de materiais elétricos para suprir a demanda. Porém, com os últimos furtos das fiações e transformadores da BR-364 e BR-174, foi necessário realizar uma nova licitação para aquisição de materiais complementares para concluir o serviço.

“Realizamos mais uma ação em parceria com a Semtran e os trabalhos de revitalização, através da pintura dos super postes, irão proporcionar impacto visual para quem entra em nosso município, no qual recebe diariamente milhares de condutores de outros estados nestas vias. A prefeita Rosani Donadon defende que esta iniciativa causa uma boa impressão para os condutores que trafegam pela nossa cidade, e por ser o ‘Portal da Amazônia’ estas ações valorizam o município, atraindo olhares de potenciais investidores para Vilhena”, enfatizou o titular da Semosp.

De forma complementar, Campos também destacou que em paralelo às ações de revitalização dos super postes, os mesmos receberão manutenções tendo a luminosidade restabelecida em até 60 dias, uma vez que a Semosp aguarda a chegada de mais materiais para continuar os serviços, visando proporcionar maior segurança e melhores condições de visibilidade aos usuários das BRs 174 e 364.

Texto e fotos: Assessoria