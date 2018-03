Acusado de matar homem a golpes de faca e deixar outro gravemente ferido é condenado a regime semiaberto

Luiz Pereira do Nascimento foi condenado a sete anos e sete meses em regime semiaberto pelo homicídio consumado contra Claudinei de Almeida e o homicídio atentado em desfavor de Egno Bento de Alvarenga.

O julgamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, 22, no Fórum Desembargador Fagundes Leal, em Vilhena.

Conforme o processo 000091-58.2016.822.0014 – a sentença aponta no dia 26 de novembro de 2015, na Avenida Tancredo Neves, no distrito de Chupinguaia, o réu desferiu um golpe de faca contra Claudinei Almeida, causando-lhe sua morte e outro em desfavor de Egno Bento de Alvarenga, ficando gravemente ferido.

Acusação

Na tese argumentativa, a promotoria acusou, Luiz pelo crime consumado contra Claudinei e o homicídio atentado em desfavor de Egno, após um desentendimento das vítimas com o filho do réu. Porém, o promotor da acusação disse que atitude do acusado não era necessária, pedindo a mesa de júri para terem clemencia e piedade aos familiares das vítimas condenando o acusado pelos dois crimes cometidos.

Defesa

Em seguida a defesa usou suas alegações e sustentou que o cliente agiu em legitima defesa para defender o filho das agressões das vítimas, e o réu afirmou estar arrependido do ato cometido, finalizando que o seu acusado mereça ser absolvido.

Sentença

O réu estava respondendo em liberdade e após cinco horas de julgamento, a mesa de jurados por maioria, acataram a acusação sustentada pelo promotor, condenando o acusado a sete anos e sete meses. Contudo, no regime semiaberto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia