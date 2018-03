BR-435: mais uma família sofre acidente por causa de buracos na pista próximo a Cerejeiras

Nesta quinta-feira, 22, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e relatos de uma família indignada com o descanso dos nossos governantes.

De acordo com as informações repassadas a reportagem, a família seguia pela BR-435, com um carro Gol, quando próximo ao município de Cerejeiras, o condutor perdeu o controle ao bater num buraco.

O veículo acabou saindo da pista e desceu uma ribanceira. A família sofreu escoriações leves, mas o automóvel teve diversas avarias.

No local, já aconteceram diversos acidentes, inclusive com veículos capotando e pessoas com ferimentos graves.

O trecho da BR-435, que liga Colorado a Cerejeiras está em péssimas condições de trafegabilidade, acidentes acontecem diariamente, e as autoridades não tomam providências.

Condutores que utilizam a rodovia diariamente estão falando em fazer protesto e até fechar a BR para chamar a atenção dos políticos para que atentem sobre o problema que se arrasta por anos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia