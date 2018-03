Casal fica ferido em acidente e mulher é transferida para Cacoal

O acidente ocorreu no fim da tarde de quarta-feira, 21, no cruzamento da Avenida 30 com a Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, a condutora de Uma Picape Strada seguia pela 30, sentido Avenida Paraná, quando teve seu veículo atingido lateralmente, por uma motocicleta Honda NXR, onde seguia um casal, pela Brigadeiro, sentido Parque de Exposições.

Na queda, o piloto sofreu escoriações em uma das pernas e sua esposa bateu com a cabeça contra o solo, sofrendo perdas de memória.

A reportagem do site conversou por telefone com o condutor da motocicleta, que confirmou estar em Cacoal com sua esposa, devido esta ter sofrido um edema na cabeça e precisar de uma tomografia com urgência. Porém, o homem, de 39 anos, alegou que a companheira, também de 39 anos, está consciente bem e seu quadro é estável.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta