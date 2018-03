CEREJEIRAS: motorista sofre fratura de clavícula ao capotar veículo tentando desviar de buraco

O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 22, nos KMs 112/113 da BR-435, a cerca de 10 km da cidade de Cerejeiras.

Segundo informações, o condutor de um Hyundai HB20, com placas de Lucas do Rio Verde/MT, acabou capotando o veículo ao tentar desviar de um buraco na pista, no mesmo local onde já ocorreram três acidentes similares, sendo um destes, na última terça-feira, 20.

O motorista, de 34 anos, que seguia para Cerejeiras a fim de resolver assuntos relacionados à documentação de outro automóvel, foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros da referida cidade, porém, devido ter sofrido uma fratura de clavícula, este foi encaminhado para o Hospital Regional de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia