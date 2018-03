CIDADE LIMPA: ações da Semosp beneficiam com roçagem e limpeza Praça do 5° BEC e escola Hemogenes em Vilhena

Parte das equipes também realizaram serviços de roçagem na Avenida Perimetral e na Praça da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) intensificou os trabalhos do programa “Cidade Limpa”, e sob os direcionamentos de seu novo titular, Valdiney Campos, executou ações de roçagem e podas de árvores da Escola Hermogenes, além da Limpeza da Praça do 5° Bec, em Vilhena.

De acordo com Campos, as atividades seguem constantemente contemplando inúmeras localidades do município e, além das regiões mencionadas também foram beneficiadas a Praça do 5° Bec e a Avenida Perimetral que foram roçadas e receberam limpeza nesta semana.

“A Semosp tem exercido um trabalho contínuo em várias regiões e não foi diferente nesta semana, por meio dos inúmeros atendimentos já realizados. A Prefeita Rosani Donadon, determina constantemente cuidado e atenção especial da nossa pasta para deixar a cidade mais limpa e bonita e, estamos cumprindo este dever. Hoje, executamos as podas das árvores da Escola Hermogenes contribuindo com a segurança local e o aumento da luminosidade, evitando que o fios enroscassem comprometendo a estrutura. Além disso, atendemos outras demandas como a roçagem das Praças do 5° Bec, da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, além da via Perimetral”, enfatizou Valdiney Campos.

Os trabalhos da Semosp serão continuados nos próximos dias contemplando os demais setores do município.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação