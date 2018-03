Jovem é preso após tirar foto de blitz, xingar policiais e divulgar em grupo de WhatsApp

Na noite de sábado, 17, um jovem, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar por desacato durante uma operação de Blitz lei seca realizada pelo Detran e com a apoio da PM.

De acordo com a polícia, a blitz ocorria na Rua JK, no setor 13, quando o jovem parou próximo ao local e começou a tirar fotos com seu aparelho celular e logo em seguida postou as imagens em um grupo de WhatsApp com os seguintes dizeres “os verme já tão no centro”.

Em poucos minutos, os militares receberam essa informação e lograram êxito em localizar o jovem, que recebeu voz de prisão e foi conduzido a UNISP para as providências cabíveis.

Fonte: Alerta Rolim