Moradores reclamam das estradas intrafegáveis na área rural de Corumbiara

Nesta quinta-feira, 22, a redação do Extra de Rondônia recebeu mais uma reclamação de moradores do município de Corumbiara, onde relatam as péssimas condições de trafegabilidade das estradas rurais da região.

De acordo com fotos e relatos de sitiantes enviados a reportagem, não da mais para trafegar pelas estradas vicinais do município. Estudantes não estão chegando às salas de aula, a produção agrícola não está sendo escoada. A comunidade rural está totalmente isolada em suas casas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Internauta