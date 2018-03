Motociclista ultrapassa pela direita e quase é esmagada por caminhão

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 22, por volta das 16h00, no cruzamento das Avenidas Paraná com a Celso Massuti, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os dois veículos trafegavam pela BR-364 e estavam saindo da rotaria, sentido aeroporto, quando o caminhão Mercedes Benz, que carrega entulho entrou a direita para acessar a Avenida Celso Massuti, neste momento a condutora da moto Honda Biz tentou ultrapassar pela direita, sendo atingida pelo caminhão.

Com o impacto, a moto foi parar debaixo da parte dianteira do caminhão, a condutora por pouco não foi esmagada. A vítima sofreu possível fratura na perna direita entre outras escoriações. Ela e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e registou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia