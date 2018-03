Motoqueiro avança preferencial e provoca acidente no Centro de Vilhena

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 22, por volta das 15h00 no cruzamento da Avenida Capitão Castro com a Rua Afonso Pena, Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um veículo Celta com placas de Porto Velho, trafegava pela Avenida Capitão Castro, quando ao chegar ao cruzamento com a Rua Afonso Pena, foi atingido por uma motocicleta Sundown Web de cor preta com placa de Vilhena .

O motociclista que trafegava pela Rua Afonso Pena, sentido BR-364 teria avançado a preferencial causando assim a colisão.

Com o impacto, o condutor da moto caiu e sofreu uma fratura no braço esquerdo e um corte também no pé esquerdo, sendo socorrido para o pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito junto ao perito foi acionada, registrando assim o boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia