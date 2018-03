Mulher é encontrada morta na cama em Vilhena

Na manhã de quarta-feira, 21, um homem de 43 anos procurou a Polícia Civil de Vilhena para comunicar a morte de uma mulher, que havia sido acolhida por sua genitora.

Segundo relatos do comunicante, a mulher, de 31 anos, que tinha sido convidada por sua mãe para residir com eles, não acordou para trabalhar naquela manhã como de costume e ao ser chamada, não abriu a porta do quarto.

Devido à vítima não responder aos chamados insistentes da dona da casa, esta procurou seu cunhado, que mora na vizinhança e solicitou que ele arrombasse a porta do quarto.

Como a mulher, que estava sobre a cama, também não respondeu aos estímulos das testemunhas para que acordasse, o Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a mesma já não apresentava sinais vitais.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa