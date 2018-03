Operação “Fronteira Mais Segura” prende jovem portando quase 1 kg de entorpecente e recupera veículo furtado no MT

A operação “Fronteira Mais Segura”, realizada pela Gerência de Integração de Segurança e Fronteira (GISF/RO), em parceria com a Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC), Receita Federal e IBAMA, prendeu no fim da tarde desta quinta-feira, 22, um jovem com quase 1 kg de entorpecentes e recuperou uma motocicleta furtada no Estado do Mato Grosso.

Segundo o registro da ocorrência, o jovem, de 25 anos, que seguia na garupa de uma motocicleta, apresentou certo nervosismo ao ser abordado na base da PRF de Vilhena, localizada na BR-364, saída para Cuiabá.

Quando questionado se portava algo ilícito, o infrator entregou uma pequena porção de maconha aos federais, no entanto, em revista pessoal foram localizados mais 640 gramas da mesma substância e 330 gramas de crack. O jovem por sua vez, alegou ter comprado os entorpecentes na cidade de Pontes e Lacerda/MT pelo valor de R$ 750,00.

Segundo o condutor da motocicleta, ao ver o jovem parado a beira da via, ao lado de uma motocicleta Honda CG 125 KS, que aparentemente estava com defeito, lhe ofereceu carona e não tinha conhecimento do que o rapaz portava.

Quando questionado sobre a procedência do referido veículo que deixou para trás, o agente alegou ter comprado de terceiros, porém, desta vez, na cidade de Cuiabá/MT pelo valor de R$ 250,00, mesmo tenho conhecimento que o mesmo era produto de furto.

Diante dos fatos, diligências foram realizadas e a motocicleta foi recuperada a cerca de 15 Km da base, sentido Cuiabá.

O jovem, as drogas e o veículo foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia