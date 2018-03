Operação noturna da Lei Seca está suspenso por 15 dias em Rondônia

As blitze da Operação Lei Seca em Rondônia foram suspensas por 15 dias, de acordo com determinação publicada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) nesta quarta-feira. Um dos motivos alegados para a suspensão é o atraso nos pagamentos dos servidores que exercem a atividade remuneradas, como policiais civis e militares.

Segundo o diretor-geral do Detran, José de Albuquerque, houve uma demanda grande no setor de pessoal e folha de pagamento, porém o número de servidores é reduzido, o que gerou atrasos nos pagamentos. “Por enquanto, a recomendação da auditoria interna, para regularizar essas pendências e rever alguns atos, é que se suspenda as atividades remuneradas por 15 dias. Isso quer dizer que todas a blitze noturnas não serão realizadas, uma vez que elas são coordenadas pelo Detran”, esclarece o diretor.

As operações noturnas envolvem policiais civis e militares que atuam que ainda não foram inseridos nas folhas de pagamentos. “Eles precisam ser inseridos na folha de pagamento e, esperamos concluir esses serviços nos próximos 15 dias. Mas vale lembrar que as fiscalizações, durante o horário de expediente do Detran continuam sendo realizadas”, garante Albuquerque.

A publicação prevê ainda que o prazo de 15 dias pode ser renovável por igual período, dependendo da regularização das pendências com pagamento.

Autor e foto: rondoniagora