SAAE comemora Dia Mundial da Água com dados de qualidade

Técnico garante que município tem a melhor água da região norte

O Dia da Água, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), é comemorado mundialmente no dia 22 de Março, ocasião que se intensificam alertas para o consumo consciente e a preservação ambiental.

Em Vilhena, o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) está com uma programação especial em alusão a esta data, com a realização de palestras, faixas e divulgações.

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, pede que a população use água de forma consciente, evitando o desperdício para que não falte água às futuras gerações. “ Temos a melhor água da região norte do país e isso é motivo de orgulho. Temos dedicado toda nossa atenção para manter um serviço de qualidade ao cidadão”, enfatizou a mandatária municipal.

Já o diretor do SAAE, Arijoan Cavalcante complementa dizendo que o município é privilegiado por ser abastecido pelo aquífero Parecis, que produz água com pressão, temperatura e PH ideal para o consumo humano, sem precisar de qualquer tipo de tratamento.

“Para nós aqui do SAAE todo dia é Dia da água. Conforme determinação da nossa prefeita Rosani Donadon, nossa equipe sempre está com atividades voltadas à prevenção e conscientização, como exemplo as palestras em escolas, manutenções, combate à ligações clandestinas e ao desperdício; e controle da qualidade da água. Além disso trabalhamos com a coleta e destinação correta dos resíduos”, destacou Cavalcante.

A autarquia, através da Prefeitura de Vilhena, produziu material em vídeo divulgando a qualidade da água que é distribuída aos munícipes. Veja no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=1Vz5mS1RdW4

Texto e foto: Assessoria