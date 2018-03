Três clubes brigam pelo titulo do primeiro turno do estadual; dois são de Vilhena

Neste sábado, 24, será conhecido o campeão do primeiro turno do estadual 2018. O Vilhenense, Rondoniense e o Barcelona disputaram ponto a ponto o titulo do primeiro turno, que garante uma vaga direto na semifinal da competição.

O Leão do Norte, líder no campeonato com 13 pontos, enfrenta o Rondoniense, segundo colocado, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Para garantir o titulo de campeão, o Vilhenense precisa de apenas um empate e torcer para Barcelona não vencer por cinco gols de diferença.

Já, o Periquito da Capital vice-líder da competição com 11 pontos, precisa de uma vitória para poder consagrar-se campeão do 1º turno.

Para o Índio do Norte, terceiro colocado com 11 pontos a tarefa é mais difícil. O Catalão Vilhenense enfrenta o Ji-Paraná no estádio José Bianco, e precisa vencer por dois gols de diferença, e torcer por uma vitória mínima do Rondoniense para ficar com o título. Em caso de um empate, Barcelona terá que vencer por cinco gols de diferença ser campeão.

Além das partidas decisivas, a última rodada fecha com duelos entre Vihena e Guajará, no estádio Portal da Amazônia e Real contra o Genus, no estádio Gentil Valerio. Todos os jogos da rodada acontecem no sábado, 24, as 20h00.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia