Após furtos, Hospital Regional implanta equipe de segurança para dar conforto a pacientes

A direção do Hospital Regional de Vilhena (HRV) implantou há duas semanas uma equipe de seguranças. O motivo: casos de furtos e infiltração de meliantes dentro da unidade de saúde.

A criação dos seguranças tem por finalidade proporcionar mais conforto aos pacientes e familiares que precisam de atendimento no HRV.

Wagner Borges, diretor da maior unidade de saúde do Cone Sul de Rondônia, explicou que foram detectados furtos de celulares nos pacientes e outros objetos de valor.

Ele disse também que um visitante foi encontrado armado com uma faca na cintura. “Pela falta de segurança, os meliantes adentravam na unidade com facilidade e sem autorização. No sentido de sanar essa problemática e inibir estas ações, tivemos a iniciativa de criar uma equipe de segurança. A prefeita Rosani Donadon determinou que o foco é proteger e dar tranquilidade ao cidadão de bem”, disse.

A equipe é formada pelos próprios servidores do HRV, composto por Walmir (responsável da equipe), Valdímar, Leonardo, Daniel, Leosmar, que farão a segurança diariamente no setor interno do Hospital, com apoio da enfermeira/Chefe de Setor, Graziele Jacob. O projeto conta com apoio do vereador Carlos Sushi (PTN).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação