Caminhão carregado com madeira tomba em curva da BR-364 deixando pai e filho feridos

O acidente ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira, 23, na curva localizada no pé da serra de Colorado, a cerca de 35 Km de Vilhena.

As informações colhidas pela reportagem do site no local do sinistro dão conta de que ao tentar realizar a curva, mais conhecida como “curva da morte”, o condutor de um caminhão Mercedez Benz 2324, com placas de São Miguel do Guaporé, carregado com caibros de madeira, acabou saindo da pista e capotando na lateral da via.

Pai e filho, que ficaram presos nas ferragens, receberam a juda de populares para saírem do veiculo.

O jovem, sofreu um corte na cebeça e seu pai, se queixava de dores em uma das pernas. Ambos foram conduzidos ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena por Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Policia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e realizou a segurança da via. Até o momento não se sabe ao certo, se pai ou filho conduzia o caminhão, o que se sabe, é que o motorista não possui CNH com a categoria exigida por lei.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia