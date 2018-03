Casal é socorrido ao hospital após colisão entre carro e moto

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 23, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena e envolveu um carro Fiat Uno e uma moto Honda XL-125, de cor preta, placa de Vilhena.

De acordo com informações do motorista do automóvel, ele seguia pela Avenida Otávio José dos Santos, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Rua 543, parou e olhou, avistou o motociclista que também parou, porém, os dois avançaram ao mesmo tempo e acabaram colidindo.

No choque, o casal que estava na moto sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia