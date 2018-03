Cliente fica preso em meio a fumaça em agência bancária

Com a chegada da equipe da Polícia Militar no local foi constatado que uma pessoa estava dentro do estabelecimento trancada em meio a fumaça.

O jovem disse que tinha ido até o local e ao ver a porta aberta, resolveu realizar um saque, porém, pouco tempo depois se deparou com a fumaça , que saiu do teto. “Eu estava passando e ao ver que a porta da agência estava aberta resolvi realizar um saque, pois estava sem dinheiro em mãos e apenas com o cartão. Na hora em que entrei no local e andei cerca de 5 passos começou a sair fumaça pelo teto e não consegui enxergar mais nada apenas consegui andar em direção a porta por ter noção de onde entrei”, disse o jovem que ficou preso na agência.

De acordo com as equipes policiais que atenderam a ocorrência, os sistemas de vigilância das agências bancárias tem sempre como objetivo proteger a unidade em períodos de 24 horas , e que o fato ocorrido indica que foi questão de segurança já que o atendimento ocorre entre as 06hrs da manhã até às 22hrs.

A pessoa que ficou presa na agência não possui histórico criminal e não demonstrou nervosismo quanto a presença policial.

Diante dos fatos foram colhidos dados do jovem para anexar no Boletim de Ocorrência e foi comunicado a equipe do Banco sobre o fato. No local há adesivos nas portas alertando sobre horário de funcionamento e vigilância.