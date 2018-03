Começa hoje as apresentações do espetáculo “Seu Bomfim” em Vilhena

A peça de teatro “Seu Bomfim” fará três apresentações em Vilhena nesta sexta-feira e sábado no Centro de Treinamento e Cultura – CTC SICOOB-CREDISUL – Sala Expansão, às 20h00. Na sexta-feira, 23, haverá ainda uma apresentação às 15h00 exclusiva para alunos da rede pública de ensino.

O projeto prevê a realização de três workshops – ‘teatro físico’, ‘elaboração e gestão de projetos culturais’ e de ‘fotografia’; ação de mediação escolar, além de encontro-debate com grupos teatrais locais sobre o processo de criação do Território Sirius Teatro.

Neste espetáculo, o ator-performer, autor e diretor Fábio Vidal emociona o público com as histórias contadas por “Seu Bomfim”, repleta de personagens inusitados e experimenta variadas sensações que transitam entre o cômico e o trágico.

A montagem “Seu Bomfim”, que neste ano comemora 18 anos está transitando por mais de 200 cidades brasileiras e europeias.

Além do espetáculo, haverá o compartilhamento das técnicas e treinamentos empregados no fazer artístico do território Sirius Teatro. A entrada para as apresentações terá preço popular de R$ 10,00 (inteira) e as demais atividades são gratuitas. Todas as apresentações terão interpretação em Libras e legendas em português.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria