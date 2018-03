Começa hoje o 4º “Dia de Negócios” em Colorado; mais de 20 empresas participarão do evento

Nos dias 23 e 24 de março acontece a 4ª edição do “Dia de Negócios” no parque de exposições Marcos Donadon, em Colorado. O evento oferece oportunidades de negócios que ajudam na movimentação da economia do município.

A 4ª edição do evento contará com exposição de tratores, maquinários, implementos, insumos agrícolas, veículos e o 2º leilão de gados Nelore JBL. O objetivo do evento é de aproximar e oportunizar aos pequenos, médios, grandes produtores um ambiente propício a bons negócios e obter um aumento na produtividade.

O “Dia de negócios” é organizado pela Associação dos Criadores (Asccol), a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER- RO) e o governo do Estado.

Empresas que farão parte:

Agroaves

Agropecuária Triângulo

Agroplan

Alemão Máquinas

Alvorada

Apediá veículos

Autovema Veículos

Boa Safra

Carevel Veículos

Casa da Lavoura

Dico Máquinas

Diságua

Facholi Potensal

Ford Canaã

Guaporé Máquinas

LS Tractor

Multifós

Nissey Máquinas

Raviera Jeppe

Romancini Troncos e Balanças

Rovema Veículos e Máquinas

Tratoron

Vemaq Chevrolet

Sebrae – RO

Além das empresas citadas acima, estarão presentes Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Cooperativas de crédito SICREDI, SICOOB CREDISUL e CREDISIS LESTE. Há expectativa de que várias pessoas passem pela feira, já que está é a maior de todo o Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa