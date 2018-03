Coordenadora fala sobre funcionamento e atividades do “Lar dos Idosos”; casa está ativa há 25 anos em Vilhena

O “Lar dos Idosos Maria Tereza Da Lamarta” realiza seus trabalhos em Vilhena há 25 anos, atendendo as demandas de todo o Cone Sul. O centro é mantido por doações de empresários, convênios municipais e projetos apresentados à Vara do Trabalho e Criminal.

A coordenadora e administradora do “Lar dos Idosos”, Adenir Pereira, conta sobre o funcionamento e as realizações do centro no ano de 2017 “ano passado tivemos muitas conquistas, como a troca das portas de madeiras por de alumínios, através de projetos apresentados a Vara do Trabalho e Criminal. Outra realização, foi a substituição da cerâmica de todo a casa, além da reforma das calçadas, sendo colocado bloquetes em toda sua extensão. Cabe destacar que também ganhamos um poço artesiano da Fazenda Independência, o que contribuiu muito para o lar, pois sofríamos com a falta de água no período da seca”.

Adenir explica que a instituição também recebe a ajuda da prefeitura municipal de Vilhena, um valor de cerca de R$ 84 mil que é pago em seis parcelas para ser usado na compra de combustível dos dois veículos pertencentes ao centro, medicamentos, alimento, água, luz, manutenção da estrutura do lar, itens para o escritório e produtos de limpeza.

A coordenadora pontua que a instituição é privada e filantrópica, e atende idosos a partir de 60 anos, sempre priorizando os que não têm família, embora há casos de idosos que possuem família, mas os familiares não podem cuidar.

“O centro comporta hoje 49 pessoas, mas atualmente há 44 idosos, lembrando que o lar sempre reserva algumas vagas para caso a justiça indique algum idoso em situação de risco e o encaminhe a casa. Em relação a essas vagas existem cincos casos para serem analisados. Cabe ressaltar que aqui atendemos a diversas demandas, pois há idosos cadeirantes e deficientes visuais”, pontuou Adenir.

Dentre os cuidados e a assistência médica, a casa oferece também fisioterapia, acompanhamento psicológico, ocorrendo duas vezes por semana, além de atividades que contribui para a melhoria do interno.

Sobre o funcionamento do centro, a administradora explica que os profissionais são pagos com convênios fechados com outros municípios e a contratação de pessoal ocorre por meio da seleção de currículos e testes práticos.

“Atualmente, o convênio de Colorado paga a fisioterapeuta, o de Cerejeiras paga a técnica em enfermagem do período diurno, Pimenteiras paga a psicóloga e o de Corumbiara será para pagar outra técnica em enfermagem também para o dia. Já o convênio de Chupinguaia é para pagar a colaboradora dos serviços gerais da casa. O restante dos funcionários são pagos pela própria entidade”, enfatizou Adenir.

Segundo a administradora do lar, hoje a casa tem um gasto mensal de aproximadamente R$ 60 mil. O que mantém seu funcionamento são as parcerias findadas e 70% da aposentadoria dos idosos que moram na instituição. “Por mais que existam essas contribuições, o valor é alto. Sem falar que há internos que não possui nenhuma renda”, detalhou a coordenadora.

Mas a casos de empresários que além de contribuir com as doações se unem para realizar almoços referentes a datas comemorativas, o que tem proporcionado grandes resultados e benefícios aos idosos.

“Fazemos o possível para que nossos idosos sejam bem atendidos e sintam-se em casa. Aos fins de semana temos a tradição de fazer um churrasco e proporcionar momentos de lazer aos nossos internos”, relatou a administradora do centro.

Metas para 2018

Para este ano o “Lar dos Idosos” tem como objetivo realizar a reforma e adaptação de todos os banheiros da casa, cumprindo as normas da Envisa; a construção de uma fossa para atender a demanda; reparação de todo o sistema de segurança, pois devido a um curto circuito na casa perderam-se muitos equipamentos, inclusive as câmeras de segurança.

Construção de uma enfermaria maior e bem mais equipada, sendo feita no local onde hoje se encontra a sala e a realização de uma sala de TV maior e mais aconchegante.

Campanhas realizadas pelo “Lar dos Idosos”

A coordenadora detalha que quando há necessidade de alguns produtos o centro costuma realizar campanhas.

“Recentemente foi encerrada a campanha das fraldas para os idosos, mas já fizemos campanhas para arrecadar toalhas de banho, lençóis, alimentos materiais de limpeza, dentre outros. O bom disso é que a população vilhenense é muito generosa e sempre contribui com a casa”, pontuou Adenir.

Agora o lar está com o projeto dos cofres. A iniciativa partiu da cooperativa de crédito Sicredi em 2016, que consiste em deixar nos comércios vários cofres para serem depositados pequenas quantias em dinheiro e após encherem o mesmo, todo o valor é depositado em uma conta na cooperativa para ser utilizado pela instituição quando houver necessidade.

Adenir conta que o centro também recebe trabalhos voluntários, “neste projeto do cofre contamos com o apoio do Rafael Nunes, que está com a gente a um bom tempo. Inclusive foi ele quem iniciou o projeto do Natal solidário, para que os idosos fizessem as cartas e pedissem o que desejassem ganhar”.

Segundo a representante do centro se houver alguém interessado em realizar atividades de forma voluntária basta entrar em contato com a instituição e apresentar uma declaração alegando o desejo. “Recebemos aqui semanalmente igrejas, escolas e grupos que realizam atividades e momentos de partilha com os idosos” destacou Adenir.

A administradora do centro finalizou dizendo, “caso alguém tenha vontade de realizar doações ao lar, nós estamos abertos a receber quaisquer itens. Se algum empresário tiver interesse em adquirir um cofre para seu comércio, basta entrar em contato através dos telefones 3322-4700 ou 9 9903-0417 e se preferirem realizar doações em dinheiro nossa conta para depósito é: Sicredi Agência 0821, Conta Corrente 8753-7”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia