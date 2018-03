Empresa de transporte rodoviário é interditada por prática de transporte irregular em Vilhena

A empresa de transporte matogrossese TUT, teve seu guichê no terminal rodoviário de Vilhena interditado desde a última quarta-feira, 21, sob a acusação de transporte interestadual e/ou internacional ilegal (ais).

Segundo o documento fixado na janela do guichê da empresa, os referidos serviços vinham sendo realizados sem a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres ( ANTT), que de acordo com os artigos 22, 24 e 26 da lei federal 10.233 de 05 de junho de 2001, é responsável pela fiscalização o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e pela interdição das empresas que descumprirem as condições legais.

Caso a empresa autuada descumpra a interdição e retome as atividades sem autorização legal, o responsável pode ser autuado no artigo 336 do decreto de lei 2.848 do Código Penal , que imputa pena de um mês a um ano de detenção ou multa.

A reportagem do site tentoi entrar em contato com a diretoria da ANTT, que em Rondônia tem sua sede na cidade de Porto Velho, a fim de saber se a interdiçao se estende às demais cidade do Estado do Mato Grosso ou apenas à Vilhena, porém, não obteve êxito.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso a empresa envolvida queira se pronunciar sobre o assunto.





Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia