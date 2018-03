Menor apanha de populares ao tentar praticar furto em residencial

Um menor foi pego em flagrante tentando furtar uma residência na rua Jatobá no residencial Paineiras na tarde desta quarta, 21. O menor, que tem 17 anos, já é um velho conhecido da polícia. Um menor foi pego em flagrante tentando furtar uma residência na rua Jatobá no residencial Paineiras na tarde desta quarta, 21. O menor, que tem 17 anos, já é um velho conhecido da polícia.

O que ele não contava era que populares observaram a ação do acusado e o pegaram no momento em que estava furtando. Até a chegada da polícia várias pessoas revoltadas acabaram por agredir o jovem com fios e tapas. O vídeo com a “surra” se espalhou pelas redes sociais de Cacoal e região.