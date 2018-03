Morre aos 72 anos pioneira vilhenense

Intissar Zaal Athim, de 72 anos, morreu por volta das 08h30 desta sexta-feira, 23, no Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Intissar era pioneira, chegou à região em 1978 e aqui fixou residência, e junto com sua família ajudou no desenvolvimento da cidade.

No último domingo, a pioneira passou mal, sendo encaminhada para o hospital. Ao realizar alguns exames ficou constatado que Intissar estava com uma infecção pulmonar. A mesma seguiu internada e com quadro de saúde estável, mas na manhã desta sexta-feira houve algumas complicações cardíacas, o que fez com que não resistisse vindo a óbito.

Intissar era viúva, mãe de seis filhos, nascida em Bestim, na Palestina e estava morando no Brasil há 50 anos.

O corpo será velado na casa da família, localizada na Avenida Marques Henrique, 454, Centro e o sepultamento ocorrerá por volta das 17h00 no Cemitério Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Familia