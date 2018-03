Na capital, deputada solicita liberação de recursos para saúde de Colorado do Oeste

Durante toda semana, a deputada estadual Rosangela Donadon (MDB) esteve na capital do Estado buscando resolver todos os impasses de emendas que ainda não foram liberadas ou pagas pelos órgãos responsáveis, para atender a região do Cone Sul.

O vereador Moacir Rodrigues (PDT) de Colorado do Oeste esteve em Porto Velho participando de uma reunião com a parlamentar sobre o pagamento da emenda no valor de R$ 300 mil para atender a saúde. Com todos os trâmites legais já resolvidos, aguarda-se apenas o pagamento realizado pela SEFIN- Secretaria de Estado de Finanças.

Sempre buscando contribuir com o crescimento para Colorado do Oeste, a deputada Rosangela Donadon vem batalhando dia a dia para conquistar o máximo de recursos e destinar ao município. Segundo o vereador Moacir, as ações da deputada vêm contribuindo fortemente com o crescimento e desenvolvimento de Colorado. “Tenho muita admiração pela deputada, vem representando com muita responsabilidade a nossa região e já estamos colhendo os frutos desse brilhante trabalho”, declarou o vereador.

Além dos recursos para a saúde, o vereador também tratou de outros assuntos, enfatizando algumas prioridades que clamam pelo apoio da parlamentar. “Juntos somos mais fortes, já destinei todas as minhas emendas para o nosso Cone Sul, e assim que possível estaremos analisando novas destinações para o bem de Colorado”, disse a parlamentar.

A deputada também destacou o seu total apoio na área das agroindustrias, agropecuária e família rural. E aproveitou para confirmar sua presença na 4ª edição do Dia do Negócio que será realizado em Colorado, neste próximo final de semana, fomentando a economia local.

Texto e foto: Assessoria