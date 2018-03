PDT: Presidente e vereadora convidam população para encontro regional do partido em Vilhena

Visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde de quinta-feira, 22, Wanderley Schmich, presidente do diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT), em Vilhena, acompanhado da vereadora do município de Ji-Paraná, Silvia Cristina Amâncio Chagas (PDT), da secretaria geral do partido Marli Mendonça e Miguel Pereira, secretario municipal.

Silvia é pré-candidata a deputada federal pela sigla, e estará neste sábado, 24, no 1º encontro regional do PDT, em Vilhena.

Silva falou que sua visita a Vilhena para além de abraçar filiados e simpatizantes é agregar valores ao partido na região, como a família Donadon, que já está confirmado a filiação do ex-prefeito Melki Donadon.

A vereadora cita que o senador Acir Gurgacz (PDT), presidente da sigla no Estado também vai estar presente falando das suas ações no Congresso Nacional e reafirmando sua pré-candidatura ao governo de Rondônia.

Serão três encontros em Vilhena, dois nesta sexta-feira, 23, o primeiro para organizar o diretório da ação mulher trabalhista, que é um movimento dentro do partido. Outro ás 18 horas, sendo a realização de um curso com companheiros de Brasília, que irá trinar o pessoal para as redes sociais que é um dos grandes avanços com relação as campanhas políticas. E, no sábado o encontro regional a partir das 08h30 no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte.

Silvia fala da importância da participação da mulher na política e afirma que sua pré-candidatura vem de anseio a popular já que Rondônia tem apenas uma mulher na Câmara Federal.

Marli Mendonça secretaria geral do PDT disse que seu papel dentro do partido a nível estadual e trabalha a organização interna da sigla e a vinda para Vilhena é justamente para ajudar nos preparativos das reuniões que antecedem o encontro regional. Sendo que será feita reuniões em todas as cidades para que seja apresentado aos membros do partido o mais novo filiado de peso, ex-prefeito Melki Donadon que é pré-candidato a uma cadeira na Câmara Federal.

Além disso, Marli ressalta que também foram convidados para ingressar na sigla o governador Confúcio Moura (MDB), a prefeita de Vilhena Rosani Donadon (MDB), e a deputada estadual Rosangela Donadon, porém, ainda não se manifestaram a respeito do assunto.

Para encerrar, o presidente Wanderley Schmich, reforçou o convite para os militantes, simpatizantes e a comunidade em geral para que participem do encontro regional neste sábado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia