Prefeita enumera conquistas de sua gestão e comenta caso do STF: “Não concorri sob liminar”

Rosani reforçou importância do Cone Sul ter um deputado federal

Em visita a redação do Extra de Rondônia nesta semana, a prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon, fez balanço de um ano de gestão e falou sobre as perspectivas para o futuro da cidade.

SAÚDE

Rosani iniciou pelo setor de saúde pública, pasta que está em contato direito com os cidadãos diariamente. Ela conta que assumiu a gestão num momento em que o município estava totalmente desacreditado, abandonado, todas as secretarias sucateadas. O clamor da comunidade era, em primeiro lugar, investimento na Saúde Pública e no Hospital Regional Vilhena (HRV), que não tinha nem dipirona para atender os pacientes.

A rede pública tinha apenas 53 médicos; hoje conta com 108 profissionais. Não estava sendo colhido o lixo hospitalar, pois não havia empresa contratada para tal fim. A limpeza era feita por uma empresa terceirizada que estava há vários meses sem receber. “Hoje o HRV não está 100%, mas chega a 80%”, disse Rosani.

MAIS EQUIPAMENTOS

A prefeita explicou que foram comprados diversos aparelhos para equipar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que foi totalmente reformada. Mais de 200 colchões, aparelhos de Raio x digital e ultrassom, eletrocardiógrafos e cadeiras odontológicas para todos os postos de saúde, equipamentos para a cozinha, medicamentos entre outras melhorias incluindo a alimentação servida aos pacientes.

Quanto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Rosani informou que, em breve, será inaugurada. Já foram comprados aparelhos de Raio X e ultrassom, sendo que foram licitados diversos outros aparelhos e equipamentos necessários para colocar a UPA em funcionamento no mês de abril. A prefeita ressalta que o Posto de Saúde do setor 12, será equipado e também inaugurado, em breve.

OBRAS

No setor da iluminação publica, Rosani relata que, quando assumiu a prefeitura, a cidade estava praticamente às escuras; após um ano de sua gestão falta pouco para atingir 100% de ruas e avenidas iluminadas.

A operação tapa buracos está cuidando dos trechos que precisam de reparos e manutenção, sendo que diversos bairros onde não há asfalto foram totalmente cascalhado e passado o rolo compressor, mas devido às chuvas, o trabalho terá que ser refeito em diversas vias.

Ela disse que, para a Secretaria de Obras (Semosp), que estava sucateada, foram adquiridos tratores, patrolas, retroescavadeiras, caminhões basculante, entre outros.

EDUCAÇÃO

Na educação, a mandatária municipal diz que encontrou um abandono total, principalmente no relativo a obras. “As que foram entregues à população estavam cheias de defeitos e tiveram que passar por reparos logo após a inauguração. Numa escola, por exemplo, fizeram o banheiro, mas não fizeram fossa. Agora algumas escolas estão sendo ampliadas e outras recebendo subestações e ar condicionado”, salientou.

Rosani também afirmou que as escolas municipais receberam mais de mil novos alunos este ano e que a merenda servida nas escolas é de primeira qualidade, num cardápio preparado por três nutricionistas.

AÇÃO SOCIAL

A pasta de Ação Social (Semas), no olhar na prefeita, estava desprezível; os programas que não fecharam, faziam de conta que funcionavam. Após muito trabalho, praticamente todos os programas foram reativados.

SALÁRIO EM DIA

Sobre os vencimentos dos funcionários públicos, Rosani afirma que, desde que assumiu o mandato, conseguiu manter a folha de pagamento em dia, inclusive sendo depositado o pagamento dos servidores na última sexta-feira do mês.

Além disso, os funcionários da saúde e educação estavam com pagamentos em atraso. E, apesar das dificuldades, conseguiu colocar a folha em dia.

A prefeita lembra que, ao assumir o município, nenhum comércio vilhenense queria vender para a prefeitura, pois a maioria tinha valores a receber e de certa forma não havia mais confiança do empresário em fazer negócios. Após muita luta e perseverança, a prefeita convenceu empresários que daquele momento em diante seria diferente. “Determinei que tudo que fosse fornecido ao município, o pagamento seria honrado. Com isso, os empresários voltaram a ter confiança e hoje participam de praticamente todas as licitações, através de pregão eletrônico; A disputa é acirrada e, com isso, os preços tornam-se extremamente competitivos”, detalha.

IMPORTÂNCIA FEDERAL

Para 2018, a prefeita se diz otimista, mas com ressalva, pois o Cone Sul está sem represente na Câmara Federal. “Isso é preocupante, partindo do pressuposto que os deputados federais, puxam mais para a base que os elegeram. Eles ajudam, porém, não da forma que a região do Cone Sul merece. Se tivesse um representante nato daqui, da região, poderia receber cerca de R$ 50 milhões por ano de recursos”, analisa.

Ela afirmou que o maior recurso direcionado para Vilhena, até o momento, foi dos senadores Acir Gurgacz (PDT) e Valdir Raupp (MDB), no valor de R$ 2 milhões, cada.

OBRAS FUTURAS

Com relação a obras futuras, a prefeita informou que estão em fase de licitação três creches, para atender os bairros Moises de Freitas, Alphaville e Alto dos Parecis, além de três novas escolas do 1º ao 9º ano. Também constam projetos de asfalto, que irão contemplar vários bairros e Avenidas, como a Rondônia, ainda este ano.

Em breve, serão entregues as 300 unidades do projeto “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal, que estão em fase de acabamento. Após a entrega, a prefeita relata que está trabalhando em um novo projeto para a construção de mais 300 unidades que irão beneficiar famílias de baixa renda.

MANDATO

Sob uma hipotética perda de mandato, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) entenda que Vilhena possa ter novas eleições, Rosani foi enfática: “Não tenho medo de perder o mandado, pois não concorri sob liminar”.

Ela lamenta o fato dela e seu marido, Melki Donadon (ex-prefeito) terem sidos condenados por uma reunião que eles nem estiveram presentes. A prefeita se diz muito satisfeita com os resultados obtidos até agora, pois o intuito maior é o desenvolvimento do município, e o bem estar das pessoas que aqui habitam. “Estamos trabalhando cada dia mais e em sintonia com a Câmara de Vereadores. Vivemos num país democrático e todos têm direito a concordar ou discordar, porém, respeitando o livre pensamento de cada um”, avaliou.

Ela encerrou a entrevista esclarecendo que, com a filiação de Melki Donadon, ao PDT, em ato político que ocorrerá neste sábado, nada muda. “O mais importante é a cidade de Vilhena. Todos nós queremos o bem e o desenvolvimento do nosso município”. Ela garante que permanece no MDB.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia