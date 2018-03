Presidente da Câmara participa de assinatura de convênio que liberou R$ 830 mil para Cerejeiras

Saulo Siqueira de Souza (PSD), presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Cerejeiras, participou da assinatura de convênio no valor de R$ 830 mil para compra de tubos.

De acordo com o presidente, foi convidado pelo governador para fazer parte do evento, onde autoridades assinaram o convênio para aquisição de tubos Armcos, que irá atender a demanda das estradas rurais de Cerejeiras.

O convênio foi realizado quando Saulo esteve com o então diretor-geral do DER Ezequiel Neiva. Porém, na data da assinatura o presidente estava na companhia do atual diretor-geral, Celso Coelho, entre outras autoridades políticas do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação