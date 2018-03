VEC e Guajará duelam neste sábado pela última rodada do primeiro turno do estadual

O Vilhena Esporte Clube, VEC enfrenta neste sábado, 24, às 20h00, o Guajará Esporte Clube, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, valendo a última rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Serie-A 2018.

O Lobo do Cerrado, sexto colocado do campeonato com seis pontos, deixou para trás a derrota diante do Vilhenense no ultimo domingo, no estádio Portal da Amazônia. O fator casa será a aposta do clube para vencer o rival na ultima rodada do primeiro turno.

Já o Glorioso vice-lanterna da competição contará com três ausências para a parirda contra o VEC. O zagueiro Diego Noberto, expulso na ultima partida, o volante Peixe e o meia Lucas Real, que tomaram o terceiro cartão amarelo, não sendo relacionados para o confronto em Vilhena.

O duelo entre o VEC e Guajará está marcado neste sábado, 24, a partir das 20h00, no estádio Portal Amazônia, em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Foto: Extra de Rondônia