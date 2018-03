ARTIGO: Orçamento de Capital

O que você entende como Orçamento de Capital? Ele é importante ou não? Em que circunstâncias ele deve existir? Ele é uma realidade na sua empresa e faz parte de sua estratégia para incrementar a performance de seu negócio?

No ano passado, visitando uma fábrica de cimento nos EUA e conversando com seu presidente, perguntei-lhe o seguinte: Caso sua empresa obtenha um lucro líquido de anual da ordem de US$ 10 milhões, qual é a destinação costumeira que é dada ao mesmo? Ele ouviu minha pergunta, olhou-me bem nos olhos e comentou: Muito Inteligente sua pergunta! Então passou a respondê-la: Inicialmente pagamos todos os impostos sobre o lucro; a seguir, e consoante nosso programa de bônus, distribuímos aos colaboradores chaves uma bonificação de acordo com seu desempenho; em terceiro lugar – para ele o mais importante de todos – reservamos os recursos para a execução do nosso “Orçamento Anual de Capital”. Ele contempla investimentos em novos maquinários, novos processos, objetivando aumentar nossa produtividade e lucratividade. Quanto ao restante do lucro, sua distribuição fica a critério do Conselho de Administração. Ele pode ser distribuído aos acionistas, ou constituídas reservas especiais etc. Quanto a mim, deixo o assunto totalmente nas mãos deles!

Toda a vez que tenho oportunidade de conversar com empresários, aprende-se muito. Eles costumam ser pragmáticos nas suas decisões. Como eles, nós também precisamos investir parte do produto do Lucro em melhorias operacionais; o aumento contínuo da produtividade é uma exigência imperiosa, se você quer a perpetuidade de seus negócios. Interessante notar que o presidente apresenta seu plano e ele é aprovado. Ou seja, esse é um investimento absolutamente prioritário. Não existe burocracia, nem barganhas, nem guerras internas no processo de obtenção da sua aprovação.

Compare agora a postura acima, com a existente hoje na sua empresa. Existe critério, prioridade, resultados econômico financeiros compatíveis com as aspirações pretendidas tanto pelos proprietários quanto pela administração?

Espero que você, empresário ou administrador, retire lições importantes para serem aplicadas na sua organização. Reconheço que nas empresas familiares há uma dificuldade maior para se tomar decisões técnicas. Há também aquelas cuja família do presidente usa parte do lucro para passar um mês por ano, no exterior, desfrutando pessoalmente dos benefícios do patrimônio pessoal…

Pense nisso enquanto lhes digo: até a semana que vem !

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial