CEREJEIRAS: ladrão invade bar pelo forro e furta garrafas de whisky

O furto se deu entre as 15 e 18h00 de sexta-feira, 23, no Whiskritório Bars, localizado na Avenida Integração Nacional, em Cerejeiras.

De acordo com os proprietários, por volta das 14h00 do mesmo dia, eles estiveram no local e saíram cerca de meia hora depois, constatando que estava tudo dentro da normalidade.

Porém, por volta das 18h15, retornaram e sentiram falta de garrafas de whisky, assim como de aperitivos que são servidos ao clientes.

Em análise ao local, foi possível constatar que o agente entrou pelo forro do estabelecimento, exatamente em cima de uma das mesas do bar, fugindo pelo mesmo local.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde obtiveram as imagens do circuito de segurança que flagrou a ação do infrator.

Ao todo foram levados dois litros de whisky Red Bull, um litro de whisky Chivas, três absolute e alguns salgadinhos como amendoins.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia