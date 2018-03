Com filiação de deputada e ex-prefeito ao PDT, senador reforça disputa ao Governo em Vilhena

Na ocasião, Gurgacz assinou a ficha de filiação de duas expressivas lideranças políticas da região do Cone Sul: a deputada estadual Rosângela Donadon e o ex-prefeito Melki Donadon.

Rosângela deixou as fileiras peemedebistas para disputar a reeleição no grupo de Gurgacz. Já Melki deverá enfrentar uma candidatura a deputado federal nas eleições de outubro próximo. “A família pedetistas recebe com muita alegria a filiação de Melki e Rosângela. Sejam bem-vindos”, saudou.

O senador, pretenso candidato ao Governo, no seu discurso, pregou harmonia dos partidos e que “O PDT é o partido que tem os melhores projetos para os rondonienses”. Confirmou, contudo, a aliança do PDT/PSB, do vice-governador Daniel Pereira, e outras agremiações partidárias como o PSC e PV.

Disse, porém, que aguarda ansiosamente participação do PMDB, hoje comandada pelo governador Confúcio Moura e senador Valdir Raupp. “O PDT está presente em 32 municípios rondonienses. As siglas que quiserem vir conosco serão recebidos de braços abertos”, garantiu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia / Wilmer Garcia