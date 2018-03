Condutor de caminhão avança sobre bloqueio policial e tem pneus do veículo perfurados a bala

Os fatos se deram na noite de sexta-feira, 23, durante um bloqueio policial, realizado pela Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), na operação “Fronteira Mais Segura II”, no km 30 da BR-174, sentido Juína.

De acordo com o registro da ocorrência, o condutor de um caminhão Mercedes Benz se aproximou do local em alta velocidade, desobedecendo toda a sinalização presente no local e os sinais de parada efetuados pelos militares e rodoviários federais.

Devido o condutor aumentar a velocidade do veículo à medida que se aproximava do bloqueio, onde também estavam servidos da Receita Federal, um militar se colocou no meio da pista e realizou sinais luminosos com lanternas, porém, teve que saltar rapidamente para não ser atingido pelo caminhão, que só não atingiu algumas viaturas que estavam posicionadas no meio da pista, porque teve um dos pneus dianteiros perfurados a tiros de carabina, disparados por outro militar.

Mesmo com um dos pneus perfurados, o condutor do caminhão não parou e o policial, autor dos disparos, também teve que saltar rapidamente fora da pista para não se atropelado, atirando novamente, estourando mais dois pneus do veículo, obrigando assim, o motorista a frear bruscamente, ficando atravessado no meio da pista.

Ao ser rendido pelos policiais, o motorista de 55 anos, que não possui passagens pela polícia, realizou o teste do bafômetro e este deu resultado negativo para alcoolemia.

Apesar de não ser localizado nada ilícito em posse do agente, este foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde prestou depoimento e foi liberado mediante termo circunstanciado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa