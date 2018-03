Homem tenta matar dono de bar a tiros de espingarda e acaba rendido e amarrado pela vítima

Os fatos se deram na tarde de sexta-feira, 23, no Bar “Móia Goela”, localizado na Avenida 15 de Novembro, no Bairro São José, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, se deparou com um homem, de 45 anos, ao solo, amarrado e apresentando diversos hematomas. Ao lado do sujeito, estavam uma espingarda desmontada e uma motocicleta, também caída no meio da rua.

Neste momento, o comunicante, que é proprietário do referido bar, se aproximou dos militares e relatou que horas antes, aquele homem se dirigiu até seu estabelecimento e por motivos fúteis, os dois entraram em luta corporal, o que teria lhe causado os hematomas.

Porém, após terem se agredido, o agente saiu do local dizendo que buscaria o que o rival estava querendo, retornando cerca de 40 minutos depois, em posse de uma espingarda e afirmando que iria matar o proprietário.

Ao ser interpelado por um cliente que presenciou a discussão, o infrator acabou se distraindo, momento em que sua suposta vítima tomou a arma de suas mãos, o amarrou e acionou a polícia.

Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com a arma do crime e a motocicleta na qual chegou ao local dos fatos e responderá por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa