Ibama abre mais de 70 vagas em processo seletivo com salários de até R$ 3.816 em Rondônia

O IBAMA de Rondônia está com inscrições abertas, para preencher vagas de nível fundamental e médio, selecionando servidores em caráter temporário, que atuarão junto com o PREVFOGO (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais).

Os editais anunciam disponibilidade para preencher os cargos de Gerente Estadual Fogo, Brigadista de Combate, Chefe de Esquadrão e Chefe de Brigada.

As inscrições acontecem até dia 29 de março, das 08hs às 17hs, na unidade do IBAMA de Porto Velho, localizada na Avenida Jorge Teixeira, em frente à faculdade FATEC. As fichas de inscrição serão disponibilizadas no local.

A remuneração inicial varia entre R$954,00 e R$3.816,00. Os contratados também têm direito a auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio-transporte e seguro acidente.

Os cargos de Gerente Estadual do Fogo e Chefe de Brigada exigem nível médio de escolaridade, enquanto os Brigadistas de Esquadrão e Brigadistas de Combate têm que demonstrar apenas a conclusão do ensino fundamental.

Os selecionados deverão auxiliar a coordenação das operações realizadas pelo PREVFOGO, atuando nas tarefas de prevenção e combate a incêndios e educação ambiental.

Confira os editais, clicando nos links.

EDITAL PARA SELEÇÃO DE GERENTE ESTADUAL DE FOGO:

https://drive.google.com/file/d/1oArnz3uzmcCGtJLiC1NaQv1ZkbdJNXSC/view?usp=sharing

EDITAL PARA SELEÇÃO DA BRIGADA PRONTO EMPREGO

https://drive.google.com/file/d/1ToFlI9zsAyGWNPTl2-3_4HbH6TT1obZV/view?usp=sharing

EDITAL PARA SELEÇÃO BRIGADISTAS NA LOCALIDADE JOANA DARC:

https://drive.google.com/file/d/1fxWekFCpkgym5-uMphksnuv_-H7xJe5J/view?usp=sharing

EDITAL PARA SELEÇÃO BRIGADISTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ:

https://drive.google.com/file/d/17Ik8sjyQ9tHLQ1c7vYJ4Ag7099Gu8amb/view?usp=sharing

EDITAL PARA SELEÇÃO BRIGADISTAS NO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D’OESTE:

https://drive.google.com/file/d/1Qt01nYNMdUJ9ghgWUiQXb-g5t3vtqTWy/view?usp=sharing

Autor e foto: Assessoria