INSS: Corumbiarense foi direcionado para Ouro Preto que também não tinha médico perito

Na manhã deste sábado, 24, um morador do município de Corumbiara, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relatou sua indignação com a atual situação que encontra o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

De acordo com a pessoa que está dependendo de passar pela perícia médica para não perdeu seus vencimentos, pois é a única fonte de renda para sustentar sua família e poder comprar os remédios, a agência do INSS marcou para a cidade de Ouro Preto do Oeste, para poder passar pelo médico perito.

Porém, após viajar cerca 550 quilômetros para chegar à cidade onde estava marcada a perícia, recebeu a informação que não havia médico perito para atendê-lo. Com isso, a pessoa que já está fragilizada por causa dos problemas de saúde, fica ainda mais debilitada, pois gastou um dinheiro que não tinha para viajar e ainda não foi atendido.

Segundo o corumbiarense, além dele, havia dezenas de pessoas do Cone Sul – que foram direcionadas para Ouro Preto, mas também não conseguiram atendimento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração