Mais de R$ 14 mi foram disponibilizados para compra de produtos no 1º “Dia de Negócios” em Colorado

No dia, 08 de fevereiro, foi realizada uma reunião com a participação dos representantes das empresas, agentes financeiros, Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Asccol) e Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) para programar o “4° Dia de Negócios”.

Na ocasião ficou acordado que todas as propostas de financiamento a partir daquela data seriam liberadas no primeiro dia do evento, portanto no dia, 23 de março, foi destinado o montante de R$ 14.153.197,00 com recursos do Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Sicoob e Sicredi.

Há também o valor de R$ de 4.070.000,00 que serão contratados nos próximos dias totalizando R$ 18.223.197,00. A expectativa é ultrapassar os R$ 30 milhões nos dois dias de evento.

Durante a maior feira do Cone Sul está sendo adquiridos tratores, caminhões, implementos, insumos agrícolas, entre outros.

O primeiro dia de evento iniciou com um delicioso café da manhã oferecido pelos empresários participantes do evento e na sequência houve a exposição dos produtos nos estandes.

As 12h00 houve uma pausa para o almoço e no período da tarde seguiu com a exposição dos produtos. Logo mais a noite, foi oferecido um jantar para os participantes.

Dando seguimento ao evento, a Dra. Liliane Suguisawa ministrou a primeira palestra no Estado de Rondônia, no auditório do parque de exposições Marcos Donadon sobre o uso da ultrassonografia na avaliação de carcaça para melhoramento do rebanho, com mais de 300 pessoas assistindo.

E neste sábado, 24, as exposições seguirão no período da manhã e a partir das 12h00 haverá uma pausa para o almoço. Em seguida, o evento será retomado com o 2º leilão de gado Nelore JLB com 60 reprodutores, avaliados pelo PMGZ e o método da ultrassonografia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação