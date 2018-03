Morador reclama que SAAE fez buraco no asfalto e tapou apenas com terra; caminhão ficou atolado – vídeo

Na manhã deste sábado, 24, redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeo de um morador do Bairro Alphaville, no qual reclama que funcionários do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Vilhena (SAAE) fizeram um buraco no asfalto na Rua 7606, para reparar a rede de água, mas taparam apenas com terra.

Com isso, um caminhão que trafegava pelo local acabou atolando. O morador fez imagens para denunciar o descanso da autarquia com a comunidade.

A reportagem entrou em contato com o diretor do SAAE, Arijoan Cavalcante, no qual disse que iria se inteirar do assunto e tomar as devidas providências.

Segundo Arijoan, o material para refazer o asfalto acabou e foi preciso fazer nova licitação para aquisição, o que deve demorar alguns dias.

Contudo, ele garante que ainda neste sábado, mandará uma equipe para o local fazer um paliativo até que chegue o material asfáltico e se resolva definitivamente o problema.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Internauta