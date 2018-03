Motociclista fica ferido ao colidir com carro no Centro de Vilhena

O acidente ocorreu manhã deste sábado, 24, na Avenida Capitão Castro, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma motocicleta Honda Bros, com placa de Vilhena, trafegava pela José de Patrocínio, sentido Porto Velho e ao tentar ultrapassar um carro, teria sido “fechado” pelo veículo. Com isso, o motociclista acabou perdendo o controle, batendo na traseira de uma caminhonete que estava estacionada na lateral da via.

Com o impacto o motociclista sofreu ferimentos na perna esquerda, com sinais de possível fratura, sendo socorrido por uma Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia