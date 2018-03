Quadrilha invade prédio da PRF, rouba armas de vigilantes e um é morto

O roubo ousado aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (23), na obra de construção do prédio da Polícia Rodoviária Federal, na BR-364 com Estrada da Areia Branca, região Sul de Porto Velho.

Um dos suspeitos foi baleado durante troca de tiros com a PM, ainda foi socorrido em estado gravíssimo ao hospital João Paulo II, mas não resistiu. Um segundo envolvido, foragido da Justiça do Acre, foi preso na mata e o terceiro foi interceptado após ser reconhecido no hospital.

Cinco bandidos armados renderam dois vigilantes de serviço no local e mediante graves ameaças roubaram dois revólveres e dois coletes balísticos. Em seguida, a quadrilha fugiu a pé.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, realizam buscas e conseguiram localizar os suspeitos na Rua Peroba Rosa, bairro Areia Branca. Houve troca de tiros dentro de uma mata e um dos envolvidos morreu na unidade médica.

Um outro suspeito foi preso e levado para a Central de Flagrantes. Ele estava foragido do Estado do Acre é apontado pela polícia como assaltante de bancos. Já o terceiro foi preso na frente do hospital João Paulo II ao chegar falando que o morto era irmão dele e ser reconhecido pelos vigilantes.

Autor e fotos: Rondoniaovivo