VEC vence Guajará e encerra primeiro turno na quarta colocação

O Vilhena Esporte Clube (VEC) venceu o Guajará Esporte Clube na noite deste sábado, 24, pelo placar de 2 a 1 no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, encerrando na quarta colocação do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Serie-A 2018

Os gols da partida saíram na primeira etapa com Junior Porto e Robinho. No segundo tempo, Adriano descontou o placar para o Guajará.

O jogo

A partida iniciou o VEC pressionando o campo do adversário. Aos 3´ Robinho cobra a falta no primeiro poste, Marco Aurelio cabeceia. O goleiro defende, mas a bola sobra para Junior Porto abrindo o placar para Lobo do Cerrado. Aos 18´ Guajará responde com Dadai com um chute forte na entrada da área, o goleiro Railson bem posicionado espalma a bola para o escanteio.

Aos 45´ Renan toca para Junior Porto na entrada da área e tabela com Robinho, que recebe e chuta no canto direito ampliando o placar para os donos da casa. Aos 46´ Dadai novamente chuta na entrada área, mas a bola bate na trave do goleiro Railson.

Na volta do intervalo, Guajará volta em campo pressionando o campo do VEC. Aos 7´ Adriano Imperador chuta forte da área e desconta o placar para o Guajará. O jogo começava a cair de ritmo e a primeira tentativa do Lobo do cerrado venho aos 32´ Thiaginho tenta lançar a bola para Igor, mas o goleiro se antecipa e corta a jogada.

Aos 34´ foi a vez de Thiaguinho que avança na área e chuta cruzado, mas o goleiro Junior defendeu. Aos 37´ Tanaka cobra escanteio, Dadai cabeceia e a bola passa muito perto do gol do Railson.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Petter Vargas