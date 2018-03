Vice-governador participa da abertura do “Dia de Negócios” em Colorado e fala sobre renúncia de Confúcio

Nesta sexta-feira, 23, Daniel Pereira (PSB), vice-governador do Estado de Rondônia, participou da abertura da 4ª rodada do “Dia de Negócios” no município de Colorado do Oeste.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Daniel disse que o evento já é tradição em Colorado e antecede a Rondônia Rural Show.

Daniel participou da palestra no qual disse ser muito importante sobre como fazer o aproveitamento e ampliar a lucratividade dos produtores de gado, a gado de corte, adotando algumas metodologias cientificas algo que pode ser feito e com alto retorno.

A questão da renúncia de Confúcio Moura (MDB), Pereira ressalta que está com um pé atrás, pois tem plena consciência que foi eleito vice-governador, sendo que somente o governador no tempo dele e a hora que for conveniente irá se manifestar publicamente sobre o tema, seja qual for à decisão que ele tomar vai ter o respeito que merece, disse Daniel.

O vice continua dizendo que se chegar a assumir o Estado, a grande preocupação são duas, dar continuidade a uma serie de projetos e ações de governo que estão dando certo, e a outra tem algumas ideias que pretende desenvolver com relação à segurança pública, e tem outras situações que devem ser trabalhadas na área da educação construindo parcerias com algumas instituições como a Univesp de São Paulo para gerar oportunidade de formação profissional. Também parceria com Sobral no Cerará, e com o governo de Goiás, com o programa “Genesis” que usam para fazer a gestão, da gestão pública, para acompanhar mais de perto e aferir resultados.

Daniel também ressalta a questão da regularização fundiária, sendo que o Estado pode fazer de uma forma mais profunda, lembrando que Confúcio foi o primeiro governador a promover a regularização fundiária em Rondônia, então não falta demanda para um bom trabalho. Contudo, são questões em tese, pois vai depender do governador o que vai fazer da vida politica dele, pontuou Daniel.

Para encerrar, Daniel Pereira, fala que Colorado tem um projeto pioneiro que é a fertilização em vitro, parceira entre a Secretaria de Agricultura e o Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Uma parceria privada inovadora que é o plantio de floresta na região e incentivo ao polo de vestuário de Cacoal e Pimenta Bueno, avicultura na região de Espigão do Oeste, também projetos na área de suinocultura e piscicultura, que vai movimentar e fomentar a região do Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini