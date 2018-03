Vilhenense empata com Rondoniense e é campeão do primeiro turno

O Vilhenense ficou no empate na noite deste sábado com o Rondoniense em 1 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018. A partida foi válida pela última rodada do returno da competição.

No primeiro tempo, o Vinícius abriu o placar para o Rondoniense. Na volta do intervalo, o Wellitinho deixou tudo igual.

Com o resultado, o Vilhenense chegou aos 14 pontos e conquistou o título do primeiro turno, garantindo vaga na semifinal do Estadual 2018. Já o Rondoniense ficou com a segunda posição no turno com 12 pontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

O Jogo – Diante de um gramado encharcado devido a forte chuva que caiu na tarde deste sábado na capital, Rondoniense e Vilhenense realizaram uma partida bastante movimentada ao longo da primeira etapa. O Leão do Cone Sul apostou nas jogadas aéreas na área, enquanto que o Periquito da Capital explorava as jogadas pelas laterais.

Aos 27’, Índio foi derrubado na área pelo zagueiro Alemão e o árbitro Jonathan Antero Silva assinalou a penalidade. Na cobrança, Vinícius abriu o placar para o Rondoniense.

Aos 32’, o Vilhenense chegou em cobrança de falta. Willian cobrou com capricho, mas o goleiro Raphael Alemão fez grande defesa. Aos 36’, Weslen Bu fez jogada individual pela direita e cruzou na área para Maranhão, que cabeceou para fora.

Após o apito final, os jogadores do Rondoniense foram para cima da arbitragem e o árbitro Jonathan Antero Silva expulsou os atletas: Vinícius e Boka.

Ficha Técnica

Rondoniense 1 x 1 Vilhenense

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho-RO);

Data: 24/03/2018 (sábado);

Árbitro: Jonathan Antero Silva;

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano e Cristiano Pereira Lopes; 4º árbitro: Servilio Patrício de Oliveira;

Gols: Vinícius aos 27′ do 1º tempo; e Wellitinho aos 35 segundos do 2º tempo;

Cartões amarelos: Hércules e Vinícius (Alemão e Wembley (Vilhenense);

Expulsões: Boka e Vinícius (Rondoniense);

Rondoniense

Raphael Alemão; Weslen Bu, Vinícius, Alexandre Nabor e Hércules; Maciel, Sidney (Paulinho), Lucas Daniel e Marcolino (Boka); Maranhão e Índio (Joilso). Técnico: Luis dos Reis.

Vilhenense

Rodolfo; Diego Fiuza, Alemão, Téssio e Willian; Wembley, Douglas (Wellitinho), Lagoa e Michel; Ariel (Junior) e Giovani. Técnico: Mirandinha.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida